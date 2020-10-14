نفى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، انتقال محمود وادي مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز.
وكان وادي أعلن أول أمس الاثنين رحيله عن المصري، وأنه انتقل إلى بيراميدز بدءا من الموسم المقبل.
وقال حلبية خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم
وأضاف " ندرس العروض المقدمة للتعاقد مع وادي واللاعب عقده ممتد مع المصري لموسمين".
وعن امكانية رحيل وادي عن المصري مستخدما الشرط الجزائي، أجاب حلبية، " لست قلقاً من هذا الأمر فوادي يمتلك عقلية احترافية، والشرط الجزائي للاعب هو 50 مليون جنيه في حال رحيله إلى نادي مصر، و2 مليون دولار لأي نادي خارجي".
وأتم " هناك مفاوضات قوية من جانب نادي الزمالك للتعاقد مع وادي، بجانب عرض آخر خارجي".
كانت هذه تفاصيل خبر المصري ينفي رحيل محمود وادي لـ بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.