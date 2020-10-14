المصري ينفي رحيل محمود وادي لـ بيراميدز

نفى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، انتقال محمود وادي مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز.

وكان وادي أعلن أول أمس الاثنين رحيله عن المصري، وأنه انتقل إلى بيراميدز بدءا من الموسم المقبل.

وقال حلبية خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم

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سبورتس، " محمود وادي لم يحالفه التوفيق في تصريحاته بشأن رحيله عن المصري وانتقاله لبيراميدز".

وأضاف " ندرس العروض المقدمة للتعاقد مع وادي واللاعب عقده ممتد مع المصري لموسمين".

وعن امكانية رحيل وادي عن المصري مستخدما الشرط الجزائي، أجاب حلبية، " لست قلقاً من هذا الأمر فوادي يمتلك عقلية احترافية، والشرط الجزائي للاعب هو 50 مليون جنيه في حال رحيله إلى نادي مصر، و2 مليون دولار لأي نادي خارجي".

وأتم " هناك مفاوضات قوية من جانب نادي الزمالك للتعاقد مع وادي، بجانب عرض آخر خارجي".