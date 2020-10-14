بث مباشر | مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو اليوم في تصفيات كأس العالم

نتابع معكم عبر موقع الوفد رابط البث المباشر لمباراة البرازيل وبيرو اليوم علي قناة بي ان سبورت الرياضية تترقب عشاق الكرة العالمية، مباراة قوية تجمع بين البرازيل وبيرو، صباح اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، على استاد بيرو الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

متابعو موقع الوفد سيكونو على موعد مع مشاهدة البث المباشر لمباراة البرازيل وبيرو، والمقرر انطلاقها اليوم في تمام الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت مكة

المكرمة، أي الثانية بتوقيت القاهرة، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق خالد الحدي.

يتواجد منتخب البرازيل في المركز الثاني على جدول ترتيب التصفيات برصيد 3 نقاط،

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بعد الفوز الأول الذي حققه على منتخب بوليفيا بخماسية دون رد.

ويسعى راقصي السامبا اليوم إلى تحقيق الانتصار، من أجل مواصلة المشوار والمنافسة على البقاء بين الكبار والمنافسة بكل قوة من أجل التواجد في كأس العالم بقطر 2022، لاسيما أن البرازيل يمتلك مجموعة مميز من اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

بينما بيرو يتواجد في المركز الخامس برصيد نقطة وحيدة بعدما سيطر التعادل الإيجابي على موقعة بيرو وباراغواي بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية، ويدخل هذا اللقاء بمعنويات جيدة، باحثًا عن تقديم أفضل ما لدبه من أجل تحقيق الانتصار والتقدم أكثر على الجدول والبقاء بين الكبار.