حسام حسن: جماهير الأهلي تمنت خلافتي لفايلر.. وتدريب الاتحاد شرف لأي مدرب

أكد حسام حسن مدرب نادي الاتحاد السكندري، أن جماهير النادي الأهلي تمنت توليه القيادة الفنية للقلعة الحمراء بعد رحيل السويسري رينيه فايلر. وأضاف حسن خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، "جماهير الأهلي تمنت أن أتولى القيادة الفنية للفريق، لأنهم يعرفون تاريخي مع النادي". تمنت أن أتولى القيادة الفنية للفريق، لأنهم يعرفون تاريخي مع النادي". وأردف " هذا الأمر لم يكن هذا مفاجأة لي لأن جماهير القلعة الحمراء تعرف أبناء النادي المخلصين، وهذا شرف كبير ما بعده شرف". أبناء النادي المخلصين، وهذا شرف كبير ما بعده شرف". وعن توليه القيادة الفنية لنادي الاتحاد السكندري خلفا لطلعت يوسف، أكد حسام حسن أن تدريب زعيم الثغر شرف لأي مدرب، مشيراً أن الاتحاد كان وجهته بعد الرحيل عن صفوف الأهلي والزمالك عندما كان لاعباً.

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