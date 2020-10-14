اخبار الرياضه

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع عصام الحضري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنهم لن يكونوا ضيوف شرف في الدوري الممتاز.
وقال أشرف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي

يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لن نكون ضيف شرف في الدوري الممتاز، وسنعقد جلسة مع لجنة الكورة".
وأكمل: "لم نتواصل مع عصام الحضري ولكن انضمامه لنا لم يكن مستحيلا، ونفكر في لاعبين لهم خبرات في الدوري الممتاز للبقاء".
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع عصام الحضري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا