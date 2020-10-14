رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع عصام الحضري

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنهم لن يكونوا ضيوف شرف في الدوري الممتاز.

وقال أشرف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي

يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لن نكون ضيف شرف في الدوري الممتاز، وسنعقد جلسة مع لجنة الكورة".وأكمل: "لم نتواصل مع عصام الحضري ولكن انضمامه لنا لم يكن مستحيلا، ونفكر في لاعبين لهم خبرات في الدوري الممتاز للبقاء".