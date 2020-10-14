أكد محمد فكري الطبيب النفسي الرياضي السابق في الجهاز الفني للأهلي، أن البرتغالي مانويل جوزيه أصر على ضمه للجهاز الفني بسبب اقتناعه بأهمية التأهيل النفسي قبل المباريات.
وقال محمد فكري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس
أضاف: "بعد 4 مباريات، الفرق كان واضحا على أداء اللاعبين وجلست بشكل منفرد مع كل لاعب وكنت أجلس مع اللاعبين في جلسة جماعية أيضا".
وختم حديثه قائلا: "جوزيه كان يدرك جيدا أهمية التأهيل النفسي ولذلك أصر على بقائي وبعد حادثة بورسعيد جميع لاعبي الأهلي كانوا في حاجة إلى دعم نفسي خاص".
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الأهلي السابق: جوزيه أصر على وجودي في جهازه رغم رفض لاعبي الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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