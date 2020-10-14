ميدو يطالب بدعم الرياضيين بمتخصص نفسي

طالب أحمد حسام ميدو بتدشين حملات توعية خاصة لدعم الرياضيين نفسيا، حتى لا يتأثر مستواهم بشكل سلبي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة

النهار: "يجب أن يكون هناك حملات توعية خاصة ونفسية لدعم الرياضيين بالشكل الأمثل".أضاف: "يجب أن يعلم الناشئ أنه طبيعي أن يعاني نفسيا في أي فترة ولكن الأهم أن يتخذ قرارا بالذهاب إلى مختص نفسي خاص للدعم".وختم حديثه قائلا: "الطب النفسي الرياضي أصبح هاما للغاية وأطالب بدعم الرياضيين بمختص نفسي فإذا تم تدعيم الرياضي منذ الصغر سيكون ذلك نقطة فارقة بالنسبة له".