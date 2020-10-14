هاجم حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بعد تصريحات الأخير التي انتقد من خلالها مدربي الأندية بسبب عدم تجهيز لاعبي منتخب الشباب بالشكل الأمثل.
وقال حلمي طولان في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام
وأضاف: "هناك لاعب في فريقي يتواجد في معسكر منتخب الشباب منذ شهر ولم يتدرب معي فكيف يقول ربيع ياسين بأن الأندية تتعنت ضده".
وتابع: "احنا مش كفتجية وعيب الاتهام اللي أشار إليه ربيع ياسين نحن نعلم جيدا علم التدريب ونعلم كيفية تجهيز اللاعبين بدنيا".
وختم حديثه قائلا:"ربيع ياسين له لدي أن أقوم بإرسال اللاعبين لمنتخب الشباب طبقا للأجندة الدولية فقط لا غير وسأرسلهم بالطبع جاهزين".
كانت هذه تفاصيل خبر حلمي طولان ردا على ربيع ياسين: "احنا مش كفتجية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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