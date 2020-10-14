مدرب البنك الأهلي: واجهنا صعوبات كبيرة ولكن نجحنا في النهاية

تحدث عيد مرازيق المدير الفني لفريق البنك الاهلي عن الصعوبات التي واجهها قبل النجاح في الصعود.

وقال مرازيق لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "واجهنا العديد من الازمات والصعوبات خلال الفترة الماضية ولكن في النهاية نجحنا في الصعود.

واردف: "كنت اعاني من ضغوطات كبيرة بسبب هدف الادارة من التعاقد معي والذي كان الصعود للدوري الممتاز"

واتم: لجنة الكرة ورئيس النادي نجحوا في التعاقد مع لاعبين مميزين.

حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "واجهنا العديد من الازمات والصعوبات خلال الفترة الماضية ولكن في النهاية نجحنا في الصعود.واردف: "كنت اعاني من ضغوطات كبيرة بسبب هدف الادارة من التعاقد معي والذي كان الصعود للدوري الممتاز"واتم: لجنة الكرة ورئيس النادي نجحوا في التعاقد مع لاعبين مميزين.

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