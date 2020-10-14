أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنه لا يتحدث مع اللاعبين من الناحية الفنية.
وقال أشرف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد
وأكمل: "وضعنا استراتجية وحلم الصعود للممتاز، الحلم لم يأتي بين يوم وليلة ونجحنا في التغلب على كل الصعوبات، ووضعنا تجربة المقاولون العرب امامنا وفعلنا مثلما فعلوا".
وأتم: "لم يفرق معانا المجموعة لأن حلمنا من البداية كان الصعود فقط، الدرجة الثانية مختلفة ولها معايير خاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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