من الذي تسبب في رحيل لويس سواريز عن برشلونة؟

برأ مهاجم أتلتيكو مدريد، لويس سواريز ساحة المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان من كونه السبب رحيله عن البرسا، محملًا المسؤولية لمُدَراء النادي، الذين أزعجتهم صداقته بليونيل ميسي.

وتحدث سواريز في لقاء تلفزيوني مع شبكة “إي إس بي إن” الأمريكية، قائلًا: “كومان قال لي: إذا لم أرد المغادرة، سأكون ضمن خططه. لم يكن المدرب الذي أراد رحيلي، بل المديرون الذين ضاقوا ذرعًا من صداقتي مع ميسي، وكانوا دائمًا يشكون أن ميسي لم يتفاهم بشكل جيد مع أيّ من المهاجمين في النادي، وعندما يتفاهم ويتجانس بشكل جيد مع أحدهم، يتخلصون منه”.

وأضاف: “لم أكن أفهم من الذي لا يريدني المدرب أم المديرون؟! صحيح أنه عندما وصل أبلغني أنني ليس ضمن خططه، ولكن عاد بعد عشرة أيام وقال لي: إن لم تجد فريقًا فستكون معنا”.

وذكر أن ميسي ربما اقتنع بالاستمرار مع برشلونة، رغم اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته.

وحاول ميسي مغادرة برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه تراجع بعد ذلك، ووافق على الاستمرار حتى نهاية عقده في يونيو 2021 القادم.

وعبر ميسي عن شعوره بالإحباط من تصرفات إدارة برشلونة وعجزها عن التخطيط بصورة جيدة، لكنه أكد أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق خلال الموسم الجاري.

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وسيكون بوسع ميسي التفاوض مع أي ناد بداية من يناير المقبل بما في ذلك مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده مدرب برشلونة السابق، الإسباني بيب جوارديولا، الذي يسعى لضم النجم الأرجنتيني لتشكيلته.

وقال سواريز في هذه الصدد: “ربما تكون هناك إمكانية لأن يلعب لفريق مختلف. لكن إذا شعر بأرتياح وسعادة في حالة وجود مجلس إدارة جديد، فإنه من المرجح سيرغب في الاستمرار مع برشلونة“.

وأضاف النجم الأوروجوياني: “كصديق فإنني سأكون سعيدًا إذا سارت الأمور بصورة جيدة معه في صفوف برشلونة، وأيضًا إذا انتقل لفريق آخر”.

ودعا رئيس برشلونة الحالي، جوسيب ماريا بارتوميو لانتخابات مبكرة بالنادي في مارس 2021 المقبل، لكنه ربما يترك منصبه قبل ذلك في ظل تصويت حجب الثقة عنه وعن مجلس الإدارة.

وبالطبع ستسعى الكثير من الأندية للحصول على خدمات ميسي، إذا ما قرر الرحيل عن البلوجرانا.

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