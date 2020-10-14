بث مباشر | مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم بين منتخب البرازيل ومنتخب بيرو في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.
تقام مباراة البرازيل وبيرو في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاربعاء على ملعب “ستاديو ناسيونال دي ليما” في العاصمة البيروفية ليما، وتنطلق في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، و00:00 بتوقيت جرينيتش، بإدارة الحكم التشيلي خوليو ألبيرتو باسكونان جونزاليز الذي لم يقم بإدارة أي مباراة من مباريات الجولة الأولى في تصفيات مونديال قطر، وكانت آخر مباراة يُديرها في الدوري التشيلي الممتاز ضمن الجولة 13 يوم 3 أكتوبر الجاري.
ويطمح منتخب البرازيل للفوز من أجل اللحاق بغريمه التقليدي “الأرجنتين” في صدارة مجموعة أميركا اللاتينية، حيث تمكن رفاق ميسي من الفوز في وقت سابق مساء أمس الثلاثاء بهدفين لهدف على ملعب بوليفيا.
ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز عريض حققه على بوليفيا في الافتتاح بخمسة أهداف دون رد.
أما منتخب بيرو فيطمح لتحسين مركزه بعد سقوطه في التعادل خلال المباراة الافتتاحية بنتيجة 2/2 أمام منتخب باراجواي الذي انتصر في الجولة الثانية على فنزويلا وتقدم إلى المركز الثاني بأربع نقاط.
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البرازيل 4-2 بيرو
???? ملعب ناسيونال (ليما – بيرو)
???? تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 2)
انتهت
- ???? صباح الخير
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة قمة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بين البرازيل وبيرو.
- ???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365
- بث مباشر | فيديو أهداف البرازيل وبيرو فى تصفيات كأس العالم
- ???? لا تنسوا تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على أدق تفاصيل المباراة لحظة بلحظة
- الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 2″ ضغط مُبكر من منتخب بيرو..
- 3″ أفضلية عددية في وسط ملعب البرازيل وانتشار مثالي من لاعبي بيرو..
- 6″ ⚽️ جوووول…هدف مُبكر من قذيفة لنجم نادي الهلال السعودي “آندريه كاريلو” بتصويبة قوية للغاية من على خط الـ 18 بعد استغلال مثالي لتشتيت خاطىء من ماركينيوس.
- 7″ أندريه كاريلو يتصدر لائحة هدافي تصفيات مونديال 2022 برصيد 3 أهداف بنفس رصيد أهداف لويس سواريز، وبفارق هدف عن نجم منتخب الإكوادور “إسترادا مارتينيز”، ونجم البرازيل وليفربول روبرتو فيرمينو.
- 12″ ???? تغيير اضطراري في البرازيل بنزول “كايو” بدلاً من ماركينيوس للاصابة.
- 14″???? ???? أووووووه…حارس مرمى بيرو “بيدرو جاليسي” يُنقذ هدف مؤكد من روبرتو فيرمينو الذي استغل هفوة من الدفاع داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة برأسية جميلة على الزاوية اليمنى، لكن الحارس طار عليها وأوقفها في توقيت مثالي
- 26″ أوووووووووه…ركلة جزاء لصالح نيمار بعد تعرضه للجذب من القميص داخل منطقة الجزاء من مدافع بيرو ..
- 26″ الحكم لم يراجع تقنية الفار ..
- 28″ ⚽️ جوووووووول…نيمار يسجل هدف التعادل للبرازيل بتصويبة ذكية من ركلة الجزاء.. وضعها بباطن القدم على اليمين بعد ذهاب الحارس إلى اليسار.
- 32″ ❌ هدف ملغي لمنتخب البرازيل سجله نيمار بسبب تسلل لاعب ايفرتون “ريتشارلسون” الذي مرر الكرة العرضية التي جاء منها الهدف فيما بعد.
- 42″ أوووووووووه…لودي يمرر عرضية نموذجية نحو فيرمينو الذي يفشل في تحويلها بالرأس داخل الشباك. أضاع هدف آخر سهل على البرازيل، كنا من الممكن أن نشاهد راقصي السامبا يتقدمون بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول..
- 43″ أوووووووووه…تصويبة جديدة من آندريه كاريلو من خارج منطقة الجزاء، ذهبت ضعيفة بعض الشيء في يد الحارس.
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1
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الشوط الثاني
- 45″ بداية الشوط الثاني دون تغييرات في كلا الفريقين..
- 54″ بطاقة صفراء للاعب بيرو “جونزاليس”..
- 59″ ⚽️ جووووووووووووول…ريناتو تابيا يسجل الهدف الثاني بتصويبة أرضية من 20 ياردة ارتطمت في المدافع البديل “كايو” وغيرت اتجاهها لتذهب عكس اتجاه حارس مرمى البرازيل .. هدف مستحق بعد استحواذ وسيطرة من بيرو في بداية الشوط الثاني.
- 65″ ⚽️ جووووووووووووول…البرازيل تعدل النتيجة عن طريقة لاعب ايفرتون “ريتشارلسون” بعد تلقيه تمريرة رأسية من جاره في الميرسيسايد “روبرتو فيرمينو” وصلته على خط المرمى ليضعها بالفخذ في المرمى الفارغ أثناء ركلة ركنية نفذها نيمار من الجهة اليمنى للمرمى.
- 70″ ???? مدرب البرازيل “تشيتشي” يبدأ إجراء تغييراته لتحسين أداء الفريق بعد البداية الباهتة مطلع الشوط الثاني..
- 70″ ???? ثلاث تغييرات دفعة واحدة للبرازيل بنزول “ريبيرو وإيفرتون وأليكس تيليس” بدلاً من كوتينيو وفيرمينو ورينين لودي..
- 71″ مدرب بيرو لم يجر أي تغيير حتى الآن.
- 75″ بصراحة حكم المباراة مع حكم الفار أفسدا المباراة كثيرًا..
- 75″ كل دقيقة تقريبًا نسمع الصافرة .. الأجواء لا تحتمل مثل هذا التوتر ، يكفي أن الجمهور غائب، لا تحتاج إلى أن تضيف المزيد من الملل على السهرة!!
- 80″ أوووووووووه…الحكم التشيلي خوليو يحتسب ركلة جزاء مفاجئة لصالح البرازيل بحجة تعرض نيمار للدفع داخل المنطقة من المدافع لويس إيبرام
- 81″ اعتراضات بالجملة من لاعبي بيرو على ركلة الجزاء..
- 81″ الحكم اتخذ القرار ويحصل على مشورة من تقنية الفار .. دون أي تراجع ودون أن يذهب إلى التلفاز لمشاهدة اللعبة.
- 82″ نيمار على التنفيذ..
- 82″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووول…نيمار بكل هدوء يسجل الهدف الثالث .. سدد ركلة الجزاء بباطن القدم على أقصى يمين الحارس..
- 82″ ???? ???????? نيمار يحطم رقم الظاهره رونالدو ب 63 هدف مع منتخب البرازيل ويصبح ثاني هدافين السامبا عبر التاريخ خلف بيليه 77 هدف
- 86″ ???? طرد للحارس البديل في بيرو “كارلوس كاسيدا” بسبب اعتراضه باسلوب غير لائق.
- 86″ ???? بطاقة صفراء للاعب بيرو زابرانو
- 87″ الحكم يراجع تقنية الفار للتأكد من صحة القرار السابق بإنذر “كارلوس زابرانو”..
- 87″ الإعادة أوضحت أن زابرانو تعمد ضرب ريتشارلسون بالمرفق في كرة مشتركة على خط التماس ..
- 88″ ???? إلغاء البطاقة الصفراء.. وطرد مباشر للاعب كارلوس زابرانو..
- 88″ بيرو تُكمل المباراة بـ 10 لاعبين..
- 90″ الحكم يضيف 8 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع ..
- 90″ ???? مدرب بيرو يبدأ التغيير.. بسحب ريناتو تابيا وإشراك كويفا.
- 91″ ???? التغيير الثاني في بيرو بنزول “آراوخو” بدلاً من جونزاليس..
- 94″ ⚽️ جووووووووووووول..نيماااااااار…هاتريك!!
- 94″ لعبة الهدف بدأت بإنفراد صريح لإيفرتون بعد حصوله على تمريرة بينية من ريبيرو.. ليسدد إيفرتون ويتصدى الحارس وتمر الكرة ثم ترتطم في القائم الأيمن..ونيمار يتابع تسديدة إيفرتون بعد ارتدادها من القائم الأيمن وسط اثنين من مدافعي بيرو.. هدف غريب فيه تخاذل مثير للدهشة من مدافعي بيرو.
- 97″ ???? تغيير أخير لبيرو..خروج المهاجم المحضرم “جيرسون فارفان” ومشاركة بولو
- 99″ صافرة نهاية اللقاء بفوز البرازيل 4-2 وتصدرها للمجموعة اللاتينية بفارق الأهداف عن الأرجنتين.
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