بث مباشر | مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم بين منتخب البرازيل ومنتخب بيرو في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

تقام مباراة البرازيل وبيرو في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاربعاء على ملعب “ستاديو ناسيونال دي ليما” في العاصمة البيروفية ليما، وتنطلق في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، و00:00 بتوقيت جرينيتش، بإدارة الحكم التشيلي خوليو ألبيرتو باسكونان جونزاليز الذي لم يقم بإدارة أي مباراة من مباريات الجولة الأولى في تصفيات مونديال قطر، وكانت آخر مباراة يُديرها في الدوري التشيلي الممتاز ضمن الجولة 13 يوم 3 أكتوبر الجاري.

ويطمح منتخب البرازيل للفوز من أجل اللحاق بغريمه التقليدي “الأرجنتين” في صدارة مجموعة أميركا اللاتينية، حيث تمكن رفاق ميسي من الفوز في وقت سابق مساء أمس الثلاثاء بهدفين لهدف على ملعب بوليفيا.

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز عريض حققه على بوليفيا في الافتتاح بخمسة أهداف دون رد.

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أما منتخب بيرو فيطمح لتحسين مركزه بعد سقوطه في التعادل خلال المباراة الافتتاحية بنتيجة 2/2 أمام منتخب باراجواي الذي انتصر في الجولة الثانية على فنزويلا وتقدم إلى المركز الثاني بأربع نقاط.

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البرازيل 4-2 بيرو

???? ملعب ناسيونال (ليما – بيرو)

???? تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 2)

انتهت