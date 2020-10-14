خاميس رودريجيز بين إيفرتون وريال مدريد.. ما الذي حدث؟

من يتابع الأداء الذي يقدمه النجم الكولومبي خاميس رودريجيز مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وتحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ لا يصدق أنه اللاعب نفسه الذي كان ريال مدريد يريد التخلص منه بأي مبلغ.

وتحول رودريجيز خلال فترة قصيرة، من حبيس الدكة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني إلى نجم إيفرتون الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أثبت أن استغناء النادي الملكي عنه مقابل 25 مليون يورو فقط، خطأ لا يغتفر.

فاللاعب البالغ من العمر 29 عامًا اختيرفي الصحف البريطانية من بين أفضل صفقات الميركاتو الصيفي، كما أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في جميع مباريات فريقه، ضد توتنهام، وست بروميتش، وكريستال بالاس، وبرايتون. كما فاز أيضًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالشهر الماضي.

حيث وصفت الصحافة الإنجليزية المبلغ الزهيد الذي انتقل به رودريجيز من ريال مدريد إلى إيفرتون بأنه سرقة القرن، لأن قدراته وإمكاناته ومهاراته تفوق أضعاف المبلغ الذي دُفع فيه، خاصة إذا استمر في تقديم الأداء ذاته.

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وتمكن خاميس من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلها في خمس مباريات فقط، كما قاد إيفرتون إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأمل أنصار إيفرتون أن يواصل نجمهم الجديد تقديم نفس مستوى المباريات الأخيرة، ليقودهم للفوز في المباراة القادمة بالدوري الإنجليزي على جارهم وغريمهم التقليدي ليفربول في ديربي الميرسيسايد، بعد التوقف الدولي.

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