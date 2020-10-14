يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف البرازيل وبيرو فى تصفيات كأس العالم، فى إحدي مباريات اليوم الاربعاء 14-10-2020، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية، والتي انتهت بفوز البرازيل 4/2 رغم تأخرها في مناسبتين.

انطلقت مباراة البرازيل وبيرو فى تمام الساعة 2:00 صباحا بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 بتوقيت جرينيتش، على ارضية ملعب منتخب بيرو “ناسيونال دي ليما”.

ونقلت المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 1 بصوت المعلق الرياضي “خالد الحدي”.

بدأ منتخب البرازيل التصفيات تحت قيادة مدربه تشيتشي بصورة مميزة، حيث سحق السامبا نظيره البوليفي بخمسة أهداف نظيفة بالجولة الأولي.

لكن رفاق نيمار عاشوا بداية متعثرة أمام بيرو في الجولة الثانية، حيث تلقت شباكهم قذيفة مدوية من نجم الهلال السعودي “آندريه كاريلو”.

واحتسب الحكم التشيلي “خوليو” ركلة جزاء لصالح نيمار بعد شد واضح من القميص داخل منطقة الجزاء من ريناتو تابيا، ليعدل النتيجة لبلاده بتسديدة هادئة.

وفي بداية الشوط الثاني تقدم منتخب بيرو بتصويبة لريناتو تابيا الذي أراد تصحيح الهفوة التي اقترفها مع نيمار.

لكن البرازيل نجحت في تعديل النتيجة بهدف سجله ريتشارلسون من صناعة جاره في مدينة ليفربول “فيرمينو”.

وقبل نهاية اللقاء عاد الحكم المثير للجدل ليحتسب ركلة جزاء لصالح البرازيل، بحجة تعرض نيمار للعرقلة أثناء إحدى الكرات العرضية البعيدة عن متناول نجم باري سان جيرمان.

وسدد نيمار ركلة الجزاء بشكل صحيح في المرمى، ليتجاوز الأسطورة رونالدو في عدد الأهداف الدولية مع المنتخب البرازيلي، ويدخل في منافسة مع الهداف التاريخي “بيليه”.

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وخلال الوقت المحتسب بدل من ضائع والذي وصل إلى 8 دقائق، سجل نيمار الهدف الرابع بمتابعة لتصويبة من إيفرتون ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 93.

وتقدم منتخب البرازيل بعد هذا الفوز إلى صدارة تصفيات مونديال 2022 عن قارة أميركا الجنوبية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الأرجنتين الثانية.

بينما على الجانب الآخر حقق نقطة واحدة من مباراته الأولى في التصفيات، بعدما تعادل بشق الأنفس أمام باراجواي بهدفين لكل منهما في لقاء شهد إثارة كبيرة، كما شهدت المباراة أيضًا تألق البيروفي أندري كاريلو لاعب فريق الهلال السعودي بإحرازه هدفي بلاده.

يذكر ان آخر لقاء رسمي جمع بين الفريقين كان فى نهائي بطولة كوبا أميركا 2019، والذي شهد تتويج منتخب البرازيل عقب فوزه بنتيجة 3-1، سجل للسامبا كلا من إيفرتون وجيسيوس وريتشارلسون، بينما سجل هدف بيرو الوحيد اللاعب باولو جيريرو.

إليكم فيديو أهداف البرازيل وبيرو فى تصفيات كأس العالم

هدف تقدم بيرو “كاريلو”

هدف تعادل البرازيل من ركلة جزاء “نيمار”

هدف تقدم بيرو 1/2 “تابيا”

هدف تعادل البرازيل 2-2 ريتشارلسون

الهدف الثالث للبرازيل “نيمار” ركلة جزاء

هدف البرازيل الرابع “نيمار” – هاتريك-

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