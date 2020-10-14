ما هو سبب كثرة الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

شهدت بداية الدوري الإنجليزي الممتاز فوضى عارمة، عاشت فيها الجماهير إثارة كبيرة، بسبب عدد الأهداف المسجلة الذي حطم جميع الأرقام القياسية، ولكنه أثارالعديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت لكثرة الأهداف.

وسُجل حتى الآن 144 هدفًا في أربع جولات فقط،، وهو أكثر بـ40 هدفًا من تلك المسجلة في نفس عدد الجولات الموسم الماضي.

وبلغ معدل الأهداف حتى الآن، 3.79 هدفًا لكل مباراة، وهو أعلى معدل تهديفي منذ معدل 3.95 في موسم 1930/31، قبل 90 عام.

وقدم لنا الدوري الإنجليزي حتى الآن مباريات مليئة بالأهداف والمفاجآت معًا، مثل هزيمة ليفربول بنتيجة 2-7 أمام أستون فيلا، وهزيمة مانشستر يونايتد بنتيجة 1-6 أمام توتنهام، وهزيمة مانشستر سيتي بنتيجة 2-5 أمام ليستر سيتي.

فما هي أسباب هذا التدفق الغريب في الأهداف، والتي لم يشهد الدوري الإنجليزي لها مثيلاً منذ عقود؟

ضربات الجزاء

من أبرز النقاط المثيرة للجدل هذا الموسم، قانون لمس اليد، الذي فرض ركلات جزاء عديدة، حتى في حالات لم يقصد فيها المدافع لمس الكرة.

وارتفع معدل ركلات الجزاء المحتسبة بنسبة 22%، عن الموسم الماضي، الأمر الذي رفع عدد الأهداف بشكل كبير في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما أن تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) زادت من الحالات المحتسبة، وهذا الأمر شهده الموسم الماضي كذلك، فلم تسلم معظم حالات الإعاقة داخل المنطقة من العودة للفيديو، والتدقيق في تفاصيلها.

الاستعداد المحدود

شهد الموسم الماضي توقفًا مفاجئًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن يُستكمل في وقتًا لاحق، قبل أن ينطلق الموسم الحالي بعدها بأسابيع قليلة فقط. هذا التسلسل الغريب، بالإضافة للقيود على الخروج من المنزل، قللت من اللياقة البدنية للاعبين ومن فترة الاستعداد قبل بدء الموسم الجديد.

وعلى الرغم من أن مستوى اللعب مرتفع للغاية، إلا أن هناك إجهادًا ذهنيًا حقيقيًا، بسبب الأوقات المضطربة التي عاشها الجميع مع تفشي فيروس كورونا.

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وقضت بعض الفرق فترة استعداد قصيرة للغاية مقارنة بالبقية، فمثلًا مانشستر يونايتد، كان لديه فترة استعداد بلغت 34 يومًا فقط، بين الموسمين، لم يخض خلالها سوى مباراة استعدادية واحدة.

غياب الجماهير

كان لغياب الجماهير عن المدرجات، بسبب تفشي فيروس كورونا، دور في تدفق الأهداف خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحتى في الدوريات الأخرى.

حيث بشهادة بعض الرياضيين من رياضات أخرى، تعودوا على اللعب أحيانًا بدون جمهور، قالوا أن الذهن يتشتت بسهولة دون الحضور الجماهيري، الذي يبقيهم متيقظين وبتركيز عال.

كما أكد أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، آلان شيرار، أن الأدرينالين ينخفض قليلًا عندما يتغيب الجمهور عن المدرجات، مما يضعف مستوى الحماس والقتالية.

وأجمع عدد من الخبراء والمدربين على أن وجود الجماهير والضغط الذي يمارسونه على اللاعبين، يرفع من التركيز، ويساهم في إيقاظ الحواس.

انخفاض مستوى المدافعين وحراس المرمى

انخفض مستوى المدافعين وحراس المرمى بشكل كبير بين فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما دفع لتسجيل العديد من الأهداف.

حيث سُجلت الكثير من الأهداف من أخطاء فردية فادحة سواء للمدافعين أو حراس المرمى.

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