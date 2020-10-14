ماذا يحدث بين آرسنال ومسعود أوزيل؟

يصر نادي آرسنال الإنجليزي على تهميش النجم الألماني مسعود أوزيل وتجاهله، والأخير لا يريد الرحيل عن الفريق حتى انتهاء عقده في صيف 2021، حيث يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًًا.

وتأزمت العلاقة بين أوزيل وآرسنال أكثر، ودخلت نفقًا مظلمًا يبدو أنه لا رجعة منه، عندما استبعده المدير الفني ميكل أرتيتا من قائمة الفريق المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتعود آخر مباراة شارك فيها أوزيل بقميص آرسنال إلى السابع من مارس الماضي، وتقاضى نحو 10 ملايين جنيه إسترليني منذ ذلك الوقت.

وتوقعت صحيفة الصن البريطانية، أن يقوم أرتيتا باستبعاد أوزيل من قائمة الفريق الرسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا، والتي يتوجب تسليمها لرابطة الدوري خلال خمسة أيام.

ويُسمح فقط بتسجيل 25 لاعبًا فوق 21 عامًا لكل فريق، وما لا يقل عن 8 لاعبين من الـ25 لاعب يتوجب أن يكونوا قد نشؤوا في فريق إنجليزي.

Advertisements

ولا يحتاج اللاعب إلى أن يكون من أصحاب الجنسية الإنجليزية حتى يُسجل كلاعب محلي، لكن يجب أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في نادٍ إنجليزي قبل بلوغه سن 21.

يذكر أن أوزيل عرض التكفل بدفع راتب الموظف الذي يرتدي تميمة النادي من أجل استمراره في عمله، بعد قرار آرسنال بفصله من أجل تقليل النفقات.

حيث قرر آرسنال من أجل تقليل النفقات؛ تسريح جيري كوي، الذي كان يتواصل مع الجماهير خارج وداخل ملعب الإمارات، عندما كان يرتدي ملابس الديناصور الأخضر.

أقرأ ايضًا