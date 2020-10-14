شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك صنع العديد من أسماء النجوم خصوصاً الأجانب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي ان نادي الزمالك صنع العديد من اسماء النجوم في عالم الساحرة المستديرة وخصوصا الأجانب. والأفارقة الذين صنع الابيض نجوميتهم وشهرتهم
وأكد الغندور في تصريحات تليفزيونية أن سنه الحياة في كرة القدم هي ان اللاعب الأجنبي أو المصري يجيي يلعب في الزمالك موسمين تلاتة ويمشي بعدما يحصل على كل ما يريده من شهرة ونجاح.
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الوضع في مصر
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