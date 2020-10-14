شكرا لقرائتكم خبر عن تيبو كورتوا يتعافي من الإصابة ويحرس عرين الريـال أمام قادش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، يتعافى بشكل جيد من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى القطنية، والتي أجبرته على مغادرة معسكر منتخب بلجيكا، خلال شهر أكتوبر الحالي، وسيكون جاهزاً لمواجهة قادش، يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لليجا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تيبو كورتوا يتعافي من الإصابة ويحرس عرين الريـال أمام قادش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.