شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يستضيف تدريبات الزمالك في المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك والقائم بأعمال امين الصندوق ان ملعب الوداد المغربي سيستضيف تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال فترة تواجده في المغرب قبل مواجهته امام الرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال المقرر الاحد المقبل
وقال رئيس بعثة الزمالك في الدار البيضاء ان الزمالك سيتدرب ايّام الاربعاء والخميس والجمعة علي ملعب الوداد الذي سيلعب مع الاهلي علي ان يقام المران الأخير للزمالك علي ملعب المباراة مركب محمد الخامس
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