شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الألماني تناقش مستقبل كرة القدم الاحترافية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد فريق عمل تابع لرابطة الدوري الألماني، اجتماعه الأول لمناقشة مستقبل كرة القدم الاحترافية، اليوم الثلاثاء، في واحدة من 3 مجموعات عمل. وشارك بالاجتماع 35 خبيرا في السياسة والمجتمع والتجارة ومجالات كرة القدم وممثلين عن منظمات الجماهير، وطالبوا بتغييرات في الرياضة. وقال كريستيان سيفيرت مدير الرابطة: «لم يعقد من قبل مثل هذا الحوار الكبير بشأن القضايا الأساسية لكرة القدم الألمانية».
وبسبب وباء فيروس كورونا يتعرض الدوري الألماني (بوندسليجا) لضغوط اقتصادية، في الوقت نفسه هناك مخاوف من إمكانية إعادة توزيع المخصصات المالية واتخاذ إجراءات صارمة أخرى قد تضر بالقدرة التنافسية للأندية على المستوى الدولي. وأوضح سيفيرت: «مجموعات العمل ستتناول القضايا المتعلقة ببعض أهم جوانب التفاعل بين الرياضة والتجارة والمجتمع».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
104,648
-
تعافي
97,743
-
وفيات
6,062
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الدوري الألماني تناقش مستقبل كرة القدم الاحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.