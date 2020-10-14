شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الألماني تناقش مستقبل كرة القدم الاحترافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد فريق عمل تابع لرابطة الدوري الألماني، اجتماعه الأول لمناقشة مستقبل كرة القدم الاحترافية، اليوم الثلاثاء، في واحدة من 3 مجموعات عمل. وشارك بالاجتماع 35 خبيرا في السياسة والمجتمع والتجارة ومجالات كرة القدم وممثلين عن منظمات الجماهير، وطالبوا بتغييرات في الرياضة. وقال كريستيان سيفيرت مدير الرابطة: «لم يعقد من قبل مثل هذا الحوار الكبير بشأن القضايا الأساسية لكرة القدم الألمانية».

وبسبب وباء فيروس كورونا يتعرض الدوري الألماني (بوندسليجا) لضغوط اقتصادية، في الوقت نفسه هناك مخاوف من إمكانية إعادة توزيع المخصصات المالية واتخاذ إجراءات صارمة أخرى قد تضر بالقدرة التنافسية للأندية على المستوى الدولي. وأوضح سيفيرت: «مجموعات العمل ستتناول القضايا المتعلقة ببعض أهم جوانب التفاعل بين الرياضة والتجارة والمجتمع».