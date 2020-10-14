شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الشعراوي بكورونا تربك معسكر إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب ستيفان الشعراوي، نجم وجناح منتخب إيطاليا، بفيروس كورونا المستجد وفقا للاختبار الذي أجراه، وذلك حسبما أعلن طبيب «الآتزوري»، أندريا فيريتي، عشية مواجهة إيطاليا أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وقال فيريتي قبل بداية المؤتمر الصحفي لروبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي «تلقينا نتائج الاختبارات التي أجراها اللاعبون الإثنين عندما وصلنا لمدينة بيرجامو التي ستحتضن المواجهة أمام هولندا، وجاءت نتيجة أحد اللاعبين إيجابية وهو ستيفان الشعراوي».

وشدد الطبيب على أن الأمر يتعلق بوجود «حمل فيروسي منخفض»، ولم يستبعد أن تكون العينة «الإيجابية كاذبة». وأضاف فيريتي أن الشعراوي خضع أيضا لاختبار مصلي وجاءت نتيجته سلبية.

وإزاء حالة التضارب في نتائج إختبارات اللاعبين، قاد مانشيني حصة تدريبية وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين اللاعبين، وفقا للبروتوكول الصحي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وتبتعد بفارق نقطة وحيدة عن هولندا.