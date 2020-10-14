شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة أسوان في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى اليوم الأربعاء، فريق الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها الخامسة والنصف عصر غدً الخميس باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى العام، حيث يخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ويعلن بعدها ريكاردو قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة، ويستعيد فريق الإسماعيلى لاعبه محمد هاشم فى مباراة أسوان بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مواجهة الإنتاج وغاب بسببه عن مباراة المصرى البورسعيدى.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب بالاسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى والتى خسرها الدراويش بهدفين دون رد سجلهما كريم العراقى وأحمد جمعة، وتجمد رصيد الاسماعيلى عند النقطة 38 بالمركزالعاشر بجدول الدورى بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً، بعدما تلقى خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم وهو أعلى عدد من الهزائم للدراويش على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948.

وقاد ريكاردو الإسماعيلى فى 7 لقاءات حتى الآن فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر3 وأحرز 6 من الأهداف ودخل مرمى الفريق8 أهداف.

ورفضت لجنة التعاقدات بالاسماعيلى فكرة التعاقد مع بعض اللاعبين من القسم الثانى خوفاً من جلب صفقات غير مفيدة فنياً للدراويش وتفتقد الخبرة اللازمة للمشاركة مع الفريق الأصفر بما يعرض الاسماعيلى لتكرار نفس سيناريو الموسم الحالى الذى نجا فيه من الهبوط بالاسابيع الأخيرة للمسابقة وهو الأمر الذى أغضب جماهيره بشدة.

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تنتظر لجنة التعاقدات بالإسماعيلى وضوح الرؤية بشأن اللاعبين الذين يرغب الأهلى والزمالك فى خروجهم للإعارة فى الموسم الجديد من أجل الدخول فى مفاوضات جادة لاستعارتهم للاستفادة من إمكانياتهم المميزة وقدراتهم على إفادة الدراويش بالموسم الجديد، بعدما حقق معارو الأهلى والزمالك بالموسم الحالى طفرة هائلة مع بعض الفرق، وعلى رأسها الجونة وسموحة والاتحاد السكندرى.

بدأت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى غربلة اللاعبين الأجانب بصفوف الدراويش، وترى اللجنة أن غالبيتهم لا يصلح للاستمرار فى الموسم الجديد، ويبذل أعضاء اللجنة جهودا مكثفة لاختيار لاعبين أجانب مميزين لتمثيل الفريق فى المرحلة المقبلة، لاسيما قبل اتخاذ قرار نهائى برحيل الموجودين خوفاً من عدم التوصل لاتفاق مع الجدد فى ظل ارتفاع التكلفة المادية لأغلب الصفقات المميزة.

ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.