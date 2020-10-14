شكرا لقرائتكم اليوم.. المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، استعداداته من أجل المباراة المرتقبة أمام نادى إنبى، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، ويسعى أبناء قلعة ذئاب الجبل لحسم نقاط المباراة قبل مواجهة بيراميدز فى الجولة الأخيرة، وذلك لحسم البقاء فى المربع الذهبى، حيث يفصل المقاولون نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.

ويحتاج المقاولون إلى نقطة واحدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها فى حالة فوزه بآخر مباراتين فى الدورى، نظراً لأن المواجهات المباشرة تصب فى مصلحة الفريق السكندرى، الذى تعادل فى الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل فى الأسكندرية 1/1.

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ويترقب سموحة فرصة تعثر ذئاب الجبل للإنقضاض على المركز الرابع، مستغلاً اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر.

من جانبه أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن فريق طنطا يستحق الاحترام بعد الأداء الذى قدمه، خاصة أنه لم يستسلم بعد الهبوط رسمياً إلى القسم الثانى، مضيفاً أن المقاولون سيقاتل من أجل تأمين المربع الذهبى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعدما باتت تفصله نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 32 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 9 أخرين، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 آخرين.