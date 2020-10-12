شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد حفل تأبين اللواء أحمد فولى باللجنة الأولمبية غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حفل تأبين اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقى، الذى يقام فى القاعة الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية فى السابعة مساء غد الثلاثاء، وأكد صبحي أن الراحل العظيم قدم لوطنه الكثير وشريك نجاح فى إنجازات الرياضة المصرية وبصمته واضحة فى الارتقاء برياضة التايكوندو على المستوى المصرى والقارى والعالمى.
ويعتبر الفولي أحد أهم رموز الرياضة المصرية بإنجازاته التي سطرها، وشغل العديد من المناصب الرياضية المهمة، فقبل أن يشغل منصبي نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي، رأس الفولي الاتحاد المصري للتايكوندو ونادي الدهور الرياضي واتحاد الاتحادات الأفريقية كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
الفولي قد أحدث طفرة فى التايكوندو الأفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الأفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يشهد حفل تأبين اللواء أحمد فولى باللجنة الأولمبية غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.