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وزير الرياضة يشهد حفل تأبين اللواء أحمد فولى باللجنة الأولمبية غداً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حفل تأبين اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقى، الذى يقام فى القاعة الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية فى السابعة مساء غد الثلاثاء، وأكد صبحي أن الراحل العظيم قدم لوطنه الكثير وشريك نجاح فى إنجازات الرياضة المصرية وبصمته واضحة فى الارتقاء برياضة التايكوندو على المستوى المصرى والقارى والعالمى.

 

ويعتبر الفولي أحد أهم رموز الرياضة المصرية بإنجازاته التي سطرها، وشغل العديد من المناصب المهمة، فقبل أن يشغل منصبي نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي، رأس الفولي الاتحاد المصري للتايكوندو ونادي الدهور الرياضي واتحاد الاتحادات الأفريقية كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

 

وكان الاتحاد العالمى للتايكوندو قد أسند للاتحاد الأفريقى برئاسة الفولى تنظيم بطولة كأس الرئيس ديسمبر المقبل فى أسوان بمصر، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم تنظيم البطولة، وبذل اللواء الفولي مجهودات كبيرة من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر، خاصة بعدما نظم المغرب أول نسختين من البطولة بنجاح كبير.

الفولي قد أحدث طفرة فى التايكوندو الأفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الأفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.

 

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