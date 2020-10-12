شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية فى الدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مباراة حرس الحدود والزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد المكس بالإسكندرية، ويمتلك الفارس الأبيض فى جعبته 65 نقطة جعلته فى المركز الثانى بجدول الترتيب، بينما حرس الحدود يتواجد فى المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

وسيكون هذا اللقاء حاسماً للغاية بالنسبة للقلعة البيضاء، ويأمل الزمالك فى تحقيق الانتصار من أجل مواصلة حسم سباق المركز الثانى فى سباقه مع بيراميدز الذى تعثر بالأمس بالتعادل السلبى مع الأهلى، الزمالك يعلم جيدًا أن التعثر سواء بالتعادل أو الهزيمة، لا يصب فى صالحه، لأن الصراع ما زال مشتعلاً على الوصافة والفارق بينهما نقطة وحيدة.

بينما حرس الحدود يرغب هو الأخر فى تحقيق الفوز وستكون هذه المباراة بالنسبة له حياة أو موت، ولا تقبل القسمة على اثنين، لأن الهزيمة قد تلقى بالفريق للظلام وسيهبط بشكل رسمى للدرجة الثانية، لذا سيقاتل بكل قوة لمحاولة حصد الـ 3 نقاط المهمة فى مشواره، وقد تعطى للفريق بريق من الأمل، ولكن سينتظر نتائج الجونة.

وانتهت مباراة الدور الأول لدورى هذا الموسم بين الزمالك وحرس الحدود بفوز الفارس الابيض بهدفين دون رد سجلهما محمود علاء من ركلة جزاء وأحمد سيد زيزو فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى بالجولة السادسة عشرة للمسابقة فى 5 فبراير 2020.

ويغيب عن مباراة اليوم كل من فرجانى ساسى للإيقاف 6 مباريات وطارق حامد وأحمد سيد زيزو للحصول على الإنذار الثالث وأشرف بن شرقى لانضمامه لمعسكر منتخب المغرب، فيما يعود محمود علاء ويوسف أوباما عقب انتهاء ايقافهما.

من ناحية أخرى، يسعى محمد حليم المدير الفنى الجديد لفريق حرس الحدود لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم أملا فى حدوث معجزة تساهم فى بقاء الفريق فى الدورى الممتاز فى حال الفوز فى آخر مباراتين بالدورى.