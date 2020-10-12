شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: «كهربا لعب في الزمالك 7 سنين مجالوش خلفية.. بس لما جه الأهلي اتصاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن استغرابه الشديد من الإصابات المتكررة والعديدة داخل صفوف النادي الأهلي وخاصة في الفترة الماضية.

وقال «بلال»، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مستغرب تمامًا من الإصابات العضلية التي يعاني منها لاعبي الأهلي وعلى سبيل المثال كهربا».

وأوضح: «كهربا لعب في الزمالك 7 سنين ومجالوش خلفية ولكن عندما لعب مع الأهلي اتصاب، فهذا أمر غريب ومش عارفله سبب».

وتابع: «قد تكون الإصابات بسبب الملعب وقد تكون بسبب الحمل البدني الزائد من قبل مدرب الأحمال، ولكن الأكيد أن الأمر غريب للغاية».