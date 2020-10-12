شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي قرارات مجلس إدارة نادي أسوان بعد اجتماع استمر 5 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، تجديد الثقة بالمدير الفني أحمد كشري والجهاز المعاون لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد 2020/2021.

وقرر المجلس النظر في اقتراح بتعديل عقد المدير الفنى بما يتناسب مع ما تم إنجازه، بالإضافة لمراعاة عقود المدربين بالدوري الممتاز طبقًا لما يناسب الطرفين، النادي والمدير الفني، وتدبير مستحقات اللاعبين وصرف مكافأة الفوز على حرس الحدود ومكافآت الجهاز الفنى.

وشهد الإجتماعـ الذي حضره مجدى سبالك، نائب رئيس النادي ورئيس لجنة الكرة، ومصطفى أمين، المشرف العام على الكرة، وأحمد كشري، المدير الفني لفريق الكرة الأول، والذي استمر 5 ساعات، مناقشة تقييم هذا الموسم وبحث الاستعدادات للموسم الجديد من خلال النظر في ضرورة تدعيم الفريق بعناصر تعوض اللاعبين الذين انتهت عقودهم وإعاراتهم وتقييم المراكز الشاغرة، والتي يعانى الفريق من نقص عناصرها وبحث العروض المقدمة رسميًا من الأندية لتسويق اللاعبين بما يحقق أقصى استفادة مادية لنادى أسوان لتدبير مستحقات اللاعبين والجهاز ومعسكر إعداد الموسم الجديد.