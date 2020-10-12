أحمد بلال يسخر من مساندة جماهير الزمالك للأهلي أمام بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر أحمد بلال، مهاجم فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي، من مساندة جماهير الزمالك للنادي الاحمر خلال مواجهة بيراميدز بمنافسات الدوري المصري الممتاز.
وكان التعادل السلبي قد حسم مواجهة الأهلي وبيراميدز، والتي كانت خسارة بيراميدز خلالها تعزز بقوة من انتزاع الزمالك وصافة الدوري هذا الموسم.
وكتب بلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «طرد وضربة جزاء ضائعة في أول الماتش.. كل دة علشان جماهير الزمالك بتشجع الأهلي».
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