شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: إيهاب جلال يمتلك عرضين محليين وآخر من الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن امتلاك إيهاب جلال، المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، عدد من العروض المحلية وأخرى خليجية.

وأكد النحاس في تصريحات لبرنامج«نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «إيهاب جلال يمتلك عرضين محليين داخل الدوري المصري وعرض أخر في الخليج».

وتابع: «إيهاب جلال متواجد خارج مصر في الوقت الجاري بسبب وعكة صحية لنجله».

وعن فسخ عقده مع المقاصة، علق: «الإنذار على يد محضر جاء لحفظ الحق القانوني لإيهاب جلال لدى المقاصة ولكن العلاقة بين الطرفين جيدة».