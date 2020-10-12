شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مروان محسن يتحدث عن توثيق عقد اللاعب مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، موعد تجديد توثيق مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وأكد «النحاس»، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، على قناة «النهار»: «مروان محسن جدد عقده مع الأهلي وتوثيق العقد مجرد وقت فاللاعب يركز مع الفريق بشكل كامل».
وتابع: «بمجرد نهاية الموسم الجاري وبداية الموسم المقبل سيقوم النادي بتوثيق العقود وسيكون ذلك في نهاية شهر أكتوبر الجاري».
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