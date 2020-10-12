شكرا لقرائتكم خبر عن «الغندور» يوجه رسالة لسيف زاهر بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الاعلامي خالد الغندور على تعادل الأهلي أمام بيراميدز بمنافسات الدوري المصري الممتاز، وحظوظ الزمالك في الحصول على المركز الثاني في الموسم الجاري.

وكتب «الغندور»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «محمد أبوالعلا كان عنده حق، الزمالك يكسب مبارياته بـ6 نقاط ليحصل على المركز الثاني بدون تشجيع أي نادي.. الرسالة إلى صديقي سيف زاهر».

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا بدون أهداف أمام بيراميدز وأنعش حظوظ الزمالك بشدة في تحقيق وصافة الدوري المصري هذا الموسم، ومن ثم ضمان مقعدًا في دوري الأبطال في النسخة المقبلة.