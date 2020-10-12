شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: إدارة «موسيماني» لمباراة بيراميدز كانت رائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن استعدادًا فريقه لمواجهة الوداد المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، وموقف اللاعبين المصابين من اللحاق بالمباراة.

الأهلي يستعد لمواجهة الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر المُقبل في مباراة الذهاب والتي تقام في المغرب بدور نصف نهائي من البطولة القارية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو الشباب والرياضة: «استعدينا جيدًا لمباراة الوداد، أهم شىء عدم خسارة أي لاعب بسبب الإصابة».

وأضاف: «أشكر اللاعبين على الاهتمام والتركيز الجيد في مواجهة بيراميدز، والتحامات في الكرات المشتركة والروح العالية جدًا في المباراة، ممكن الداوفع تكون أقل ولكن هذه شخصية الأهلي».

وأكمل: «لا نهتم بمباراة بعينها وهذه شخصية الأهلي، وهناك حسابات ننظر لها من بعيد، ندافع عن شخصية الأهلي واسمه ومكانته وقيمته مهما كان المنافس، رغم أننا نلعب بعشرة لاعبين، والفرص كانت لدينا أكثر من المنافس».

وعن مواجهة الوداد قال: «نرغب تحقيق نتيجة جيدة في المغرب أمام الوداد، وكلنا نعلم أهمية البطولة الإفريقية».

وأضاف: «محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحدث معي بعد المباراة عن الروح والأداء الذي لعب به الفريق اليوم».

وبسؤاله عن إقامة مباراة العودة أمام الوداد على استاد القاهرة قال: «المباراة الوداد المغرب ستقام على استاد القاهرة وهذا الاختيار الأول لنا، والاتحاد الإفريقي لم يحدد حتى الآن».

وبسؤاله عن احتفالية الأهلي بدرع الدوري هل ستكون في أخر مباراة؟ أجاب: «نترك هذا الأمر للإدارة التنفيذية نركز على بطولة إفريقيا، وأهدفنا هي البطولة الأم البطولة المحلية الدوري والبطولة القارية دوري الأبطال، أي نادي في العالم لديه شعيبة وتاريخة تكون هذه أهدافه».

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وأكد: «حققنا نصف المشوار اللقب المحلي ونسير في الكأس، ونسعى البطولة القارية تكون من نصينا وهذا الهدف الاساسي لنا».

وتطرق للحديث عن المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني قائلا: «المدرب يعمل بجدية منذ مجيئه، ومن قبل قدومه وهو يعلم أسماء جميع اللاعبين، بالإضافة إلى أنه متابع جيد للفرق الإفريقية من خلال عمله مع صن داونز».

وأختتم: «أيضًا يعلم مميزات لاعبي الأهلي، وإدارته لمباراة بيراميدز كان رائعة»