شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية: صدام الأبطال ينتهي بتعادل سلبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الكرواتي فوزه الأول في دوري الأمم الأوروبية 2020/2021، وذلك بعد تغلبه بنتيجة 2-1 على منتخب السويد في المرحلة الثالثة من المجموعة الثالثة بالتصنيف الأول للمسابقة.

وتقدم المنتخب الكرواتي بعد نصف ساعة من بداية المباراة بواسطة لاعب الوسط نيكولا فلاسيتش، لكن السويد أدركت التعادل في الشوط الثاني عن طريق الهداف المخضرم ماركوس بيرج، قبل أن يخطف مهاجم هوفنهايم الألماني المتألق، أندريه كراماريتش، هدف الفوز، قبل 6 دقائق فقط من النهاية.

وحافظ المنتخب الكرواتي على سجله شبه المثالي ضد نظيره السويدي، بعد ان حقق الفوز في المواجهة الرابعة من بين إجمالي 5 مواجهات جمعت بين البلدين (السويد فازت في 1).

وفي قمة المجموعة، خيمت نتيجة التعادل السلبي على المواجهة المرتقبة بين بطل مونديال 2018، فرنسا، وبطل يورو 2016، البرتغال.

ولم ينجح منتخب فرنسا في التسجيل على قواعده للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وبالتحديد منذ مواجهة لوكسمبورج في سبتمبر 2017 (0-0).

وفشل كريستيانو رونالدو في كسر عقدته ضد المنتخب الفرنسي مع عدم نجاحه في التسجيل ضد منتخب الديوك للمباراة رقم 5.

ولعب الحارس الفرنسي هوجو لوريس مباراته رقم 117 مع منتخب بلاده ليصبح ثالث أكثر اللاعبين مشاركة خلف ليليان تورام (142) وتييري هنري (123).

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وفشل المنتخب الفرنسي في تحقيق الفوز على منتخب البرتغال في أخر مواجهتين للمرة الأولى منذ الفترة بين مارس 1973 وأبريل 1975 (البرتغال فازت في مباراتين)، وبعد أن كان المنتخب الفرنسي حقق سلسلة كاسحة من الانتصارات، شهدت فوزهم في 10 مواجهات ودية/رسمية على البرتغال خلال الفترة بين مارس 1978 وسبتمبر 2015، قبل أن تتوقف هذه السلسلة في يوليو 2016 مع تتويج البرتغال بـ لقب اليورو التاريخي في الأراضي الفرنسية.