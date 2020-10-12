شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية: «ماونت» يدفع بالأسود الثلاثة إلى المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة الثانية في التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد تغلبه على المنتخب البلجيكي في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي، وشهدت فوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

وافتتح الضيوف نتيجة التقدم عن طريق ركلة جزاء حصل عليها وسجلها مهاجم إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، الذي سجل أول هدف يتلقاه منتخب إنجلترا في قواعده منذ عام بالضبط، وبالتحديد في 11 أكتوبر 2019 (عن طريق زيدنيك أوندراشيك لاعب منتخب جمهورية التشيك).

وسجل روميلو لوكاكو هدفه رقم 36 في مباراته رقم 35 مع المنتخب البلجيكي تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وهي سلسلة تهديفية لا يفوقها خلال تلك الفترة سوى سجل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال (40 هدفًا).

وعدل المنتخب الإنجليزي النتيجة عن طريق ركلة جزاء سجلها المهاجم ماركوس راشفورد الذي سجل رابع هدف له في أخر 4 مباريات لعبها مع منتخب بلاده.

وأصبح راشفورد هو رابع لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية مع المنتخب الإنجليزي بعد بوبي تشارلتون، دافيد بيكهام وواين روني.

وجاء الهدف الثاني عن طريق لاعب وسط تشيلسي، مايسون ماونت، الذي سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض، ليتمكن المنتخب الإنجليزي من المحافظة على سجله شبه المثالي ضد المنتخب البلجيكي في المباريات التي تجمع بين البلدين في الأراضي الإنجليزية، مع فوز منتخب إنجلترا في 10 مباريات وتعادله في مباراة وحيدة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن فوز منتخب إنجلترا اليوم على منتخب بلجيكا هو ثاني فوز رسمي فقط في تاريخ مواجهات البلدين، والأول منذ الفوز في مونديال 1990 (مباراة دور ال16).

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وفي المواجهة الأخرى، حقق المنتخب الدنماركي فوزه الأول بالمجموعة بعد تغلبه خارج قواعده بنتيجة 3-0 على منتخب إيسلندا، ليستمر في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن المنتخب البلجيكي صاحب المركز الثاني.

وحافظ المنتخب الدنماركي على سجله المميز ضد نظيره الأيسلندي، من خلال الفوز في 19 من بين 22 مواجهة ودية ورسمية بين البلدين، مع تعادل المنتخبين في المواجهات الـ 3 الأخرى، فيما فوز المنتخب الدنماركي بأخر 8 مواجهات.