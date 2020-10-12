شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية: جولة سلبية وبداية سيئة لـ«دي بور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل المنتخب الهولندي في انتزاع الفوز خارج قواعده ضد المنتخب البوسني في مباراة ضمن المرحلة الثالثة من المجموعة الأولى بالتصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية، فيما سقط وصيف بطل النسخة الماضية في فخ التعادل السلبي ضد منتخب البوسنة والهرسك.

ولم ينجح المنتخب الهولندي في تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي، وبدون أن ينجح ايضًا في تسجيل الأهداف للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، مع فشله في تحقيق الفوز في أول مواجهة على الإطلاق ضد المنتخب البوسني.

وأصبح المدرب الجديد لمنتخب الطواحين، فرانك دي بور، هو ثالث مدرب في تاريخ منتخب هولندا يفشل في قيادة الفريق للتسجيل في أول مباراتين له مع الفريق، بعد داني بليند وجوس هيدينك.

وشهدت المباراة وصول عدد المشاركات الدولية للحارس جاسبر سيليسن إلى 59 مباراة مع المنتخب الهولندي ليكون ثالث أكثر حارس مثل منتخب بلاده بعد إدوين فان دير سار (130) وهانز فان بروكلين (73).

وفي المواجهة الأخرى، خيمت نتيجة التعادل السلبي أيضًا في ملعب بي جي إي أرينا جدانسك بـ بولندا، بين منتخبي بولندا وإيطاليا، ليستقر المنتخب الإيطالي في صدارة الترتيب برصيد 5 نقاط، ويحتل المنتخب البولندي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ولم ينجح المنتخب البولندي في تحقيق الفوز على المنتخب الإيطالي في مباراة رسمية منذ عام 1974، في حين حافظ المنتخب الإيطالي على سلسلة لا هزيمة حالية وصلت 15 مباراة متتالية دون خسارة في المباريات الرسمية في أفضل سلسلة نتائج حالية لمنتخب أوروبي، وهي السلسلة الأفضل لمنتخب الأزوري منذ الفترة بين يونيو 1997 ويونيو 1999 (17 مباراة).

Advertisements

وشهدت المباراة مشاركة ليوناردو بونوتشي في مباراته الدولية رقم 98، ليعادل المركز الرابع المسجل بأم جانلوكا زامبروتا كرابع أكثر المدافعين الإيطاليين مشاركة بقميص منتخب بلاده.