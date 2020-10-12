شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإصابة.. «كهربا» يرافق بعثة الأهلي في المغرب لمواجهة الوداد ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تعرض محمود عبدالمنعم كهربا، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مواجهة بيراميدز الليلة، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بمنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال مراسل قناة الأهلي: «كهربا يعاني من شد خفيف في الخلفية والجهاز الفني قام باستبداله من أجل اراحته». وأضاف: «كهربا سيرافق بعثة الأهلي في المغرب خلال مواجهة الوداد المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم إصابته». وأنهى: «اللاعب سيبجري فصحًا طبيًا غدًا لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الأهلي والوداد». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,516

تعافي 97,688

وفيات 6,052

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم الإصابة.. «كهربا» يرافق بعثة الأهلي في المغرب لمواجهة الوداد ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.