شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: جماهير الزمالك تقول شكرًا للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الاعلامي مدحت شلبي تعليقه على مباراة الأهلي وبيراميدز بمنافسات الجولة الـ 33 للدوري المصري الممتاز قائلاً: «الاّن جماهير الزمالك تقول شكرًا للأهلي والأهلاوية».

وأضاف «شلبي»، خلال تعليقه على مباراة الأهلي وبيراميدز، التي حسمها التعادل السلبي بدون أهداف: «هذه النتيجة في صالح الزمالك، وهكذا لسان حال الزملكاوية شكرًا يا أهلي».

وكان الفوز يقرب بيراميدز كثيرًا من انتزاع وصافة الدوري للموسم الجاري ومن ثم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في نسختها المقبلة.