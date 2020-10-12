شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: أتفهم استياء ميسي من رحيل سواريز عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، بالتزام قائد الفريق، ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أنه يتفهم عدم رضاه عن رحيل زميله السابق، لويس سواريز، عن صفوف البارسا.

وقال كومان، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «بعد التوقيع معي كمدرب، اتصلت على الفور بميسي، وذهبت إلى منزله وأخبرته عن مستقبله معنا».

وأشار أن استياء ميسي كان واضح للغاية لكن في النهاية سارت الأمور على ما يرام، ومنذ اللحظة التي أشار فيها ميسي أنه سيواصل الاستمرار مع البارسا فعل كل ما هو متوقع منه.

وعن رحيل لويس سواريز، أجاب: «وجد سواريز صعوبة كبيرة في اللعب، أخبرته بذلك صراحةً، كان الأمر صعبًا عليه، لكنني لم أواجه أي مشكلة معه».

وأضاف كومان: «لقد تدرب فقط، وكان يعرف أنه لن يلعب.. علاقتي جيدة بلويس، لكن النادي قرر تجديد روح الفريق بالشباب، ويمكن الآن رؤية ذلك في المجموعة».

وحول استياء ميسي من رحيل سواريز، قال كومان«إذا كان لديك شخص في غرفة الملابس، تندمج معه أنت وزوجتك وأطفالك خارج كرة القدم أيضًا، فإن رد الفعل هذا منطقي للغاية».

Advertisements

وأضاف المدير الفني الهولندي لبرشلونة: «قلت لميسي أتفهم أنك محبط، وأعتقد أن رحيله أمر مؤسف للغاية، لكن هذه هي قرارات النادي».