شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إسباني: ريال مدريد يبحث عن بديل راموس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «ديفينسا سينترال» إن نادي ريال مدريد الإسباني يعمل بكل جدية من أجل تجديد دماء الفريق ليصبح أكثر قوة عامًا بعد عام، ومن ضمن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم قوي، مركز قلب الدفاع.

وأشار الموقع الإسباني أن ريال مدريد يبحث عن بديل للمدافع سرجيو راموس الذي تقدم في العمر، وقد يعتزل كرة القدم في غضون عامين.

وأفاد الموقع الإسباني، أن ريال مدريد يراقب عن كثب باو توريس مدافع فياريال، الذي يشكل شراكة دفاعية مميزة مع راموس في منتخب إسبانيا.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد، وضع اسم باو توريس صاحب الـ23 عامًا، على طاولة تعاقدات النادي في الصيف المقبل، مشيراً أن فياريال قد اشترط الحصول على 50 مليون يورو من أجل بيع توريس، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويفكر الريال في دفع قيمة الشرط الجزائي وضم اللاعب الصيف المقبل، رغم أنت قيمته السوقية الحالية تبلغ 30 مليون يورو، ولكنه يتطور بسرعة كبيرة، وبالتالي سترتفع قيمته في السوق.

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