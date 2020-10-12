شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش: واجهنا أقوي فريق في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه سعيد بالأداء أمام الأهلي وفريقه لعب من أجل الفوز، وواجه أقوى فريق في مصر وبطل الدوري، وأهنئ فريقي على الأداء القوي وعدد المباريات التالية بلا خسارة، مشددا على أن الفريق يقدم مباريات قوية وراض بالنقطة.

أوضح أنه قبل المباراة واجه صعوبات متمثلة في على جبر وعمر جابر بسبب الإجهاد، وحصد نقطة أمام الأهلي أمر جيد، وبيراميدز أتيحت له فرص عديدة وحاول استغلال النقص العددي وما تزال فرصة المنافسة على المركز الثاني متاحة.

أشار إلى أنه سيعمل على تجهيز لاعبيه لمباراة طلائع الجيش في كأس مصر ويغلق ملف الدوري مؤقتا خاصة وأن المباراة صعبة ولا تقبل القسمة على اثنين، ثم يبدأ التحضر لنصف نهائي الكونفدرالية أمام حوريا كوناكري الغيني.

المدرب الكرواتي قال إنه واجه أفضل فريق في مصر وطبيعي أن يلعب أمامه بمستوى جيد، وفي آخر ١٦ مباراة حقق الأهلي ٣٧ نقطة وبيراميدز ٣٦ نقطة، وبالتالي راض تماما عن أداء الفريق وسينافس للنهاية على المركز الثاني.

قال المدرب إن عمر جابر وعلي جبر جاهزان لمباراة الطلائع في الكأس، وتغيير محمود حمادة لرغبته في زيادة عدد الهجوم لزيادة القوة مع النقص العددي للأهلي.

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