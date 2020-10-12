شكرا لقرائتكم خبر عن الموقف الحالي لصراع المركز الثاني بين الزمالك وبيراميدز بعد تعادل الأخير مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وبيراميدز، التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد بمنافسات الجولة رقم 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتجدد صراع الوصافة في الدوري المصري الممتاز بهذا التعادل بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 64 من 33 مباراة، محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني بـ 65 نقطة من 32 مباراة قبل مباراته غداً أمام حرس الحدود.

ومع تطبيق قرار اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بخصم 3 نقاط من الزمالك لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول فسيكون الوضع الحالي:

بيراميدز برصيد 64 نقطة في المركز الثاني من 33 مباراة وتتبقى له مباراة أمام المقاولون العرب في الجولة الختامية للمسابقة.

أما الزمالك فيأتي ثالثًا ( بعد خصم النقاط الثلاثة) برصيد 62 نقطة من 32 كباراة وتتبقى له مباراتين أمام كل من حرس الحدود والإسماعيلي.

ويكفي الزمالك الفوز بأي نتيجة في مباراتي الحرس والإسماعيلي من أجل حصد الوصافة دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز الأخيرة أمام المقاولون.

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أما بيراميدز فليس أمامه سوى الفوز في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب وانتظار تعثر الزمالك في إحدى مباراتيه أمام الحرس أو الاسماعيلي ولو بتعادل أو الخسارة.

الجدير بالذكر أن المركز الثاني سيمنح الفريق الظافر به بالمشاركة بالنسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.