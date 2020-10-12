شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن حجم إصابتي «كهربا» و«بادجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن النادي الأهلي عن حجم إصابتي لاعبي الفريقين محمود كهربا وأليو بادجي، بعدما خرجا مستبدلين من مباراة الفريق اليوم أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وكان كهربا قد تعرض للإصابة في الدقيقة العاشرة ليخرج من المباراة ويدخل بادجي بدلًا منه، قبل أن يخرج الأخير نفسه مستبدلًا بين الشوطين بسبب شكوته من الإصابة كذلك.

وأوضح الأهلي، عبر موقعه الرسمي، أن كهربا اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بيراميدز، وأكد الجهاز الطبي أن الفحص المبدئي للاعب كشف عن شكواه من آلام في العضلة الخلفية، على أن يخضع لفحص جديد في مران الفريق لتحديد برنامج العلاج المناسب.

وفي المقابل، قرر لجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع بادجي، لفحص طبي، بعد أن اشتكى من كدمة في الأنكل خلال مباراة بيراميدز، إذ يسعى الجهاز الطبي لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج الطبيعي، لتجهيزه لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.