شكرا لقرائتكم وكيله: الأهلي سيوثق عقد مروان محسن نهاية شهر أكتوبر الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، موعد توثيق عقد مروان محسن، مهاجم الأهلى قائلا:" مروان محسن جدد عقده مع الأهلي وتوثيق العقد مجرد وقت فاللاعب يركز مع الفريق بشكل كامل وبمجرد نهاية الموسم الجاري وبداية الموسم المقبل سيقوم النادي بتوثيق العقود وسيكون ذلك في نهاية شهر أكتوبر الجاري".

وتحدث النحاس، في تصريحات تلفزيونية عن موقف رجب بكار، الظهير ليراميدز قائلا:" سنعقد جلسة مع مسئولي بيراميدز لتحديد مصير اللاعب فهناك حالة من العند الغير مبرر ولكن سنتوصل إلى حل بالتراضي فمسئولي بيراميدز يتعاملون باحترام ورجب بكار لم يتلقى عروض من ناديي الأهلي والزمالك".

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أوضح النحاس تطورات إصابة باهر المحمدي، قائد الإسماعيلي متابعا :" الدكتور أحمد عبدالعزيز يتابع باهر المحمدي بشكل مستمر وهو طمئني على سلامة اللاعب والفترة المقبلة ستشهد تطورات كثيرة إيجابيًا بشأن إصابة باهر المحمدي وسيبدأ التأهيل خلال فترة قريبة".

وأكد النحاس أن إيهاب جلال يمتلك عرضين محليين داخل الدوري المصري وعرض أخر في الخليج مواصلا:" إيهاب جلال متواجد خارج مصر في الوقت الجاري بسبب وعكة صحية لنجله ".