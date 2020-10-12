شكرا لقرائتكم مجلس أسوان ينهى اجتماعه بـ7 قرارات.. أبرزها تعديل عقد كشرى بعد البقاء فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، عدة قرارات مهمة لتحديد معالم الفترة المقبلة بعد البقاء فى الدورى العام، عقب الفوز الثمين الذى حققه أبناء الجنوب على حرس الحدود فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، رافعاً رصيده إلى 37 نقطة فى المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدورى العام، وبعد اجتامع استمر لأكثر من 5 ساعات مع أحمد كشرى مدرب الفريق بحضور مصطفى أمين المشرف على الكرة ومجدى سبالك نائب رئيس أسوان، جاءت قرارات المجلس كالتالى: ـ تمسك مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ولجنة الكرة بالمدير الفنى والجهاز المعاون للعمل بالموسم الجديد 2020/2021 ـ النظر فى إقتراح بتعديل عقد المدير الفنى بما يتناسب مع ما تم إنجازة بالإضافة لمراعاة عقود المدربين بالدورى الممتاز طبقا لما يناسب الطرفين النادى والمدير الفنى ـ تدبير مستحقات اللاعبين ومكافأة الفوز على حرس الحدود ومكافآت الجهاز الفنى Advertisements ـ الإتفاق على ضرورة تدعيم الفريق بعناصر تعوض اللاعبين الذين إنتهت عقودهم وإعاراتهم ـ تقييم المراكز الشاغرة ويعانى الفريق من نقص عناصرها ـ بحث العروض المقدمة رسميا من الأندية لتسويق اللاعبين بما يحقق أقصى إستفادة مادية لنادى أسوان لتدبير مستحقات اللاعبين والجهاز ومعسكر إعداد الموسم الجديد ـ مشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا والناشئين خلال المباراتين القادمتين قبل فترة القيد الأولى

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