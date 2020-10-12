شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: جلسة مع مسئولى بيراميدز لتحديد مصير رجب بكار بعد العند غير المبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن موقف رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خاصة بعد استبعاد اللاعب من المشاركة فى الفترة الماضية، وأخرها مواجهة الأهلى التى جمعتهما الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بتعادل الفريقين سلبيًا.

أكد النحاس في تصريحات تليفزيونية: "سنعقد جلسة مع مسئولي بيراميدز لتحديد مصير اللاعب في الفترة المقبلة فهناك حالة من العند الغير مبرر تجاه اللاعب ولكن سنتوصل إلى حل بالتراضي في تلك الجلسة، فمسئولي بيراميدز يتعاملون بمنتهى الاحترام"، وتابع: "رجب بكار لم يتلقى عروض رسمية من ناديي الأهلي والزمالك رغم كل الأنباء التي تتردد".

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، ينتظر عودة رجب بكار، للمشاركة مع فريقه بعد فترة غياب منذ مواجهة المصرى البورسعيدى فى الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث استُبعد اللاعب من المشاركة فى المران الجماعى وكذلك المباريات.

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ويعد رجب بكار من القوام الأساسى لمنتخب مصر، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى للفراعنة للتواصل مع اللاعب والتأكيد له على أنه ضمن الحسابات الفنية للمعسكر المقبل، كما أن الجهاز كان يترقب موقف اللاعب من المشاركة مع فريقه حتى يتم ضمه للمعسكر فى نوفمبر المقبل استعدادا لخوض مباراتى توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.