شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 11 / 10 / 2020 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، سموحة يستعد لتقديم عرض مالى جديد للأهلى للتعاقد مع ناصر ماهر، وكيل فرجانى ساسى ينفى التقارير التونسية عن إصابة اللاعب بكورونا.

الاهلي يتعادل سلبياً مع بيراميدز في قمة الجولة قبل الأخيرة للدوري تعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

سموحة يستعد لتقديم عرض مالى جديد للأهلى للتعاقد مع ناصر ماهر

يستعد مسئولو سموحة لتقديم عرض مالى لنظرائهم بالنادى الأهلى من أجل التعاقد مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأزرق المعار من القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الحالى بعد تألقه اللافت للنظر مع أبناء الإسكندرية وتحديدا منذ قدوم أحمد سامى على رأس القيادة الفنية للفريق خلفا لحمادة صدقى والتى أدت لعودة الفريق للإنتصارات وعودته لإحتلال المركز الخامس بجدول الترتيب.

اتحاد الكرة يطالب الأندية بإنهاء تراخيص المحترفين ويحذر من الاستبعاد الأفريقي

تُفتح اليوم الأحد أبواب اتحاد الكرة أمام أندية الدوري الممتاز للحصول على تراخيص الأندية فى الموسم الجديد ، حيث منحت الجبلاية أندية القسم الأول الفرصة بدءا من اليوم أجل التقدم بطلب الحصول على تراخيص الأندية على أن يغلق باب التقديم لرخص المحترفين يوم 25 من الشهر ذاته ، حيث طلب مسئولو الجبلاية في وقت سابق من الأندية المرشحة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية بضرورة إنهاء تراخيص الأندية المحترفية لأن هناك تعليمات صارمة من الاتحاد الأفريقي بإستبعاد أي نادي لا يلتزم بتطبيق شروط دوري المحترفين.

لجنة تعاقدات الإسماعيلى توصى برحيل ريكاردو نهاية الموسم

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى استقرت على رفع تقرير للمهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى، توصى فيه بتوجيه الشكر للبرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش بنهاية الموسم الجارى، لاسيما أن عقده مع الإسماعيلى ينتهى 30 أكتوبر الجارى مع وجود بند يتيح تمديد التعاقد بين الطرفين لفترة أخرى، وترى اللجنة أن المدرب لا يضيف للفريق وأن أى مدرب من أبناء الإسماعيلية يستطيع تقديم مردود أكبر من المدرب البرازيلى مع قلعة الدراويش.

اختبارات قدرات لموظفي اتحاد الكرة و استياء بين الكبار ..مستند

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة اختبارات قدرات لجميع موظفي اتحاد الكرة يومي الإثنين و الثلاثاء المقبلين ، بمركز تقييم القدرات و المسابقات بالجهاز المركزي للمحاسبات ، وتضمن القرار جميع الموظفين القدامي و الجدد، وسادت حالة من الإستياء على عدد كبير من الموظفين داخل اتحاد الكرة وتحديدا من القدامي داخل الاتحاد بسبب هذا القرار ، وطالبو بتعميمه على الموظفين الجدد.

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أكد مهند عون، وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، أن الأخير لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، خلال تواجده فى معسكر منتخب بلاده، الذى يستعد للسفر إلى النمسا، من أجل خوض مباراة ودية مع منتخب نيجيريا، استعدادا للجولة الثالثة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما غاب عن تشكيل المنتخب التونسى، فى مباراة السودان الودية الأخيرة التى أقيمت الجمعة الماضى، وانتهى لصالح نسور قرطاج بثلاثية نظيفة.

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية ، خطاب إلى جميع الاتحادات الرياضية ، تطلب فيه اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقاً لقواعد ومباديء الميثاق الأولمبي ، ولائحة النطام الأساسي لكل اتحاد عضو للجنة الأولمبية، عن مخالفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بلجوئه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في منازعة رياضية .

الأهلي يقرر اصطحاب محمود وحيد فى رحلة المغرب لمواجهة الوداد استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على اصطحاب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق فى رحلة المغرب، المقرر لها بعد غد الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الوداد المغربى يوم 17 أكتوبر الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا. يعقوبو "دجلة" على رأس المطلوبين فى الإسماعيلى بالميركاتو الصيفى دخل الغانى إسحاقو يعقوبو، الظهير الأيسر لوادى دجلة، قائمة المطلوبين فى النادى الإسماعيلى، وأوصت لجنة التعاقدات بالدراويش بضم اللاعب لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق فى ظل القناعة الفنية التامة لأعضاء اللجنة بقدرات وإمكانيات اللاعب الذى وصفه بأفضل أيسر فى الدورى المصرى هذا الموسم.

تعاقد مجلس إدارة الترسانة مع علاء نوح لقيادة الفريق خلفا لشاكر عبد الفتاح، الذى تقدم باستقالته مساء أمس، بعد هزيمة الفريق على ملعبه أمام النصر بخمسة أهداف مقابل هدف فى الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، وهو ما أدى لتجمد رصيده عند 16 نقطة فى المركز قبل الأخير للمجموعة.