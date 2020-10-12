شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: الأهلى قدم عرض قوي أمام بيراميدز وعبد الله السعيد "سيئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه، لاعبي الأهلي، خلال مباراة بيراميدز، التي اقيمت مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"لاعبو الأهلي ظهروا بمستوى مميز في مباراة اليوم، خاصة بعد طرد عمرة السولية".

وأضاف نجم الأهلي السابق:"مباراة اليوم كلها مكاسب للأهلي، حيث كانت اختبار قوي للأحمر قيل مواجهة الوداد المغربي، في بطولة دوري ابطال افريقيا" ، وختم :"محمد هاني واليو ديانج، كانا من أبرز لاعبي الأهلي في مباراة بيراميدز، خاصة في الجانب الدفاعي"، مضيفا :"مباراة بيراميدز اختبار قوي للأهلي قبل مواجهة بيراميدز".

وقال وليد صلاح الدين أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ظهر بشكل سيئ في المباراة وكان من الأفضل عدم مشاركته أساسياً ، موضحاً أن عامل السن بدأ يؤثر سلباً في أداء السعيد لذا كان الأفضل له المشاركة كبديل.

وتعادل الاهلى مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلى رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلى لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 فى تاريخه فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقى فى المركز الثاني.

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فى نفس الوقت أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن مباراة بيراميدز، هى خير إعداد للقاء الوداد البيضاوى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الأهلى: بروفة مهمة للقاء الوداد ظروف المباراة كانت صعبة ولكن شخصية اللاعبين تغلبت على الأمر بالرغم من فقدان واحد من أهم اللاعبين وهو عمرو السولية، أهدرنا فرص خطيرة والأداء كان مميز.

أضاف: سنتعامل مع الواقع وندخل مباراة الوداد بشخصيتنا، أعتقد أن إصابة كهربا خفيفة، وليس من المهم أن تكون الأفضل فنياً ولكن روح الفنلة الحمراء نراهن عليها دائماً وأحى اللاعبين على تلك الروح ، وواصل: العربى بدر وشادى رضوان وفخرى وشكرى، كل منهم سيحصل على فرصة وسيقدم شخصيته.

استأنف: لم أرى "كوع" عمرو السولية صراحة، ولكن لو ركزنا على " الكيعان" فى الدورى سنجد لقطات كثيرة تغاضى عنها الفار، فى مباراة الجونة.. البنا بحث عن السولية وأعطاه إنذار واليوم طرده.

واختتم: الخطيب تحدث معى بعد المباراة مباشرة واطمأن على اللاعبين والروح التى خاضوا بها المباراة، وأوصلت رسالته إلى اللاعبين عقب المباراة، سنسافر على قلب واحد.