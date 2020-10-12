شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: مبروك الدوري للأهلي ..أنه اقوى فريق في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أنتى تشاتشيش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، عن حزنه الشديد لخسارة نقطتين أمام النادى الأهلى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال مدرب بيراميدز فى تصريحات لقناة الأهلى: أهنئ الأهلى على بطولة الدورى وأتمنى له التوفيق فى دورى الأبطال، خضنا مباراة اليوم لتحقيق ثلاث نقاط، ورغم النقص العددى إلا أن الأهلى فريق قوى، والمباراة كانت شيقة ومثيرة وفى النهاية حسم التعادل النتيجة، مازال الصراع على المركز الثانى قائم حتى الجولة المقبلة ولم ينتهى.

أضاف: لدينا مواجهة هامة أمام طلائع الجيش يجب أن نخوضها أولا ونفكر فى ما سنفعله بالمغرب ، وواصل: الطبيعى أن يحصل الأهلى على فرص فهو فريق قوى، وتعرضنا لنفس الموقف بالنقص العددى أمام الزمالك ولكن خسرنا، والفريق حزين على خسارة نقطتين ، واختتم: لا توجد فرق كثيرة أفضل من النادى الأهلى.

وتعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

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وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.