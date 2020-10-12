شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يلتقط الصور التذكارية مع الفنان أحمد فهمي في مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص جمهور الأهلى على التقاط الصور التذكارية مع الفنان أحمد فهمى الذى تواجد في ستاد القاهرة الدولى لمساندة المارد الأحمر أمام بيراميدز في اللقاء الذى جمعهما مساء الأحد ضمن مناسات الجولة 33.

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ونشبت مشادة بين محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك والفنان أحمد فهمى خلال حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

تعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

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وجاء تشكيل الأهلى على النحو التالي: على لطفي، محمد هانى – حمدى فتحى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدى "قفشة" – حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي، وضمت قائمة البدلاء: مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجى – أحمد الشيخ – شادى رضوان – محمد شكرى – عربى بدر – محمد فخري.

أما تشكيل بيراميدز فضم، كلاً من المهدى سليمان، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، محمد فاروق، عبد الله السعيد وجون أنطوى.