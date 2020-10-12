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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 11 / 10 / 2020 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الاهلي يتعادل سلبياً مع بيراميدز في قمة الجولة قبل الأخيرة للدوري، وكيل فرجانى ساسى ينفى التقارير التونسية عن إصابة اللاعب بكورونا.

الاهلي يتعادل سلبياً مع بيراميدز في قمة الجولة قبل الأخيرة للدوري تعادل الاهلي مع بيراميدز سلبياً خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد باستاد القاهرة الدولي، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 86 نقطة يحافظ على تصدر المسابقة التى حسمها الاهلي لصالحه رسمياً منذ أيام للمرة الـ42 في تاريخه فيما تجمد رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة ويبقي في المركز الثاني.

الاتحاد السكندرى يفاوض إيهاب جلال لخلافة طلعت يوسف

دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع إيهاب جلال، المدير الفنى السابق لمصر المقاصة، للتعاقد معه لقيادة الفريق الأخضر فنياً خلفاً لطلعت يوسف الذى تأكد رحيله بنهاية الموسم الجارى، بعد وصوله لطريق مسدود مع الجماهير بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق فى مبارياته عقب عودة النشاط الرياضى بعد جائحة كورونا وعدم تحقيق سوى فوز وحيد فقط خارج الأرض على الإسماعيلى من أصل 14 مباراة خاضهم الفريق بالدورى.

الزمالك يصطحب عبد الشافى فى رحلة المغرب لمؤازرة اللاعبين

قرر مسئولو نادى الزمالك اصطحاب محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الفريق، إلى رحلة المغرب لمواجهة الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا رغم الإصابة التى يعانى منها اللاعب بكسر فى الترقوة، وجاء قرار اصطحابه لتحفيز زملائه خلال المباراة. ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى الأحد المقبل بالمغرب فى لقاء الذهاب ثم يلتقى يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى فى لقاء الإياب.

اختبارات قدرات لموظفي اتحاد الكرة و استياء بين الكبار ..مستند

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة اختبارات قدرات لجميع موظفي اتحاد الكرة يومي الإثنين و الثلاثاء المقبلين ، بمركز تقييم القدرات و المسابقات بالجهاز المركزي للمحاسبات ، وتضمن القرار جميع الموظفين القدامي و الجدد، وسادت حالة من الإستياء على عدد كبير من الموظفين داخل اتحاد الكرة وتحديدا من القدامي داخل الاتحاد بسبب هذا القرار ، وطالبو بتعميمه على الموظفين الجدد.

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أكد مهند عون، وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، أن الأخير لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، خلال تواجده فى معسكر منتخب بلاده، الذى يستعد للسفر إلى النمسا، من أجل خوض مباراة ودية مع منتخب نيجيريا، استعدادا للجولة الثالثة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما غاب عن تشكيل المنتخب التونسى، فى مباراة السودان الودية الأخيرة التى أقيمت الجمعة الماضى، وانتهى لصالح نسور قرطاج بثلاثية نظيفة.

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية ، خطاب إلى جميع الاتحادات الرياضية ، تطلب فيه اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقاً لقواعد ومباديء الميثاق الأولمبي ، ولائحة النطام الأساسي لكل اتحاد عضو للجنة الأولمبية، عن مخالفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بلجوئه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في منازعة رياضية .