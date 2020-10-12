شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة البنا ورفاقه وتعاون الـ"VAR" سر نجاح لقاء الأهلى وبيراميدز تحكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -





الـ" VAR" يؤكد صحة القرارات المؤثرة للطاقم الحكام

رغم ان كابينة الـ" VAR" كالعادة به ثنائى حكام ساحة ولم يكن بينهما مساعد نظرا لسوء الاختيارات من لجنة الغندور ورفاقة رحمهم الله ، لكن كان الثنائى على مستوى المسئولية وتعاونوا بشكل جيد مع طاقم الحكام فى القرارات المؤثرة خلال فعاليات اللقاء رغم انهم ليسوا من اصحاب الخبرات وهم سنه اولى ظهور بالدورى الممتاز ، جاء تدخل الكابينة بشكل مناسب ليؤكد قرار المساعد الاول احمد حسام بتسلل لاعب مهاجم بيراميدز فى الدقيقة34 ثم عاد ثنائى الكابينة وتدخلوا بشكل رائع عندما استدعوا الحكم الى شاشة المراجعة ليعود ويعلن عن طرد عمر السولية لاعب الاهلى لضرب محمود خمادة لاعب بيراميدز بالكوع فى الدقيقة 40 كما تواصوا بشكل مناسب مع البنا ليؤكدوا صحه تقديره بركلة جزاء لصالح الاهلى فى الدقيقة 45 من عمر اللقاء، يعتبرهذا اللقاء من افضل المباريات التى شهدت تعاون مثمر وجيد بين الـ" VAR" وطاقم الحكام.

حاول الحكم التواجد بالمكان المناسب والتواجد فى قلب الحدث ولكنه اصرعلى التحرك بشكل مستقيم بين خطى منطقتى الجزاء معتمدا على خبرته فى المرتدات السريعة رغم ان ايقاع المباراة كان سريعا الا انه ظل على هذا الحال طوال اللقاء اصبحت هذه سياسية معظم حكام الساحة فى التحرك البدنى داخل المستطيل الاخضروذلك لثقتهم فانهم انهم سيتواجدون فى المشاهد بصرف النظر عن ادائهم البدنى وذلك لعدم وجود البديل المناسب والذى يحمل رخصة " الفار" سوى عدد قليل من اصحاب الصافرة .

الشخصية

الهدوء احد السمات الشخصية التى تميز الدولى محمود البنا مما منحة السيطرة على اللقاء وكان حاسم فى تطبيق القانون فيما يخص العقوبات الانضباطية لكنه على عير العادة تحدت مع اللاعبين كثيرا رغم انه كان موفقا فى معظم القرارات الفنية والادارية المؤثرة خلال اللقاء ، كما انه سمح باعتراض الاجهزة ولم يتدخل معتمدا على الحكم الرابع فى ذلك.

تطبيق القانون - ( 32 مخالفة – ركلة جزاء- تعاون الفار )

الحكم تدخل فى المخالفات المؤثرة وسمح بالالتحام المشروع والتنافس على الكرة فكان على موعد بالتدخل فى الصافرة ليحتسب32 مخالفة على الفريقين خلال ابرزها ركلة جزاء للاحمرفى الدقيقة 40 فى تقدير جيد من الدولى محمود البنا ، كما احسن تطبيق القانون عندما حرص على سلامه اللاعبين فكان يتدخل سريعا للعلاجهم عند اصابتهم واستدعاء الطبيب ، وكان موفقا فى تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى اللقاء .

5 بطاقات صفراء ( طرد مستحق بفرمان الـ" VAR" )

الحكم كان على موعد فى تطبيق القانون واشهار البطاقة الصفراء فى 5 مناسبات لرباعى فريق بيراميدز.. لمخالفة قانون اللعبة محمد فاروق ، عبدالله السعيد ، دونجا ، عبد الله بكرى ، مقابل انذار وحيد للاخمر من نصيب عبدالله فتحى كما اشهر البطاقة فى وجه السولية لاعب الاهلى طبقا للقانون بفرمان من الـ" VAR" فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

تسلل مهاجم بيراميدز

اليقظة والتمركز الجيد للثنائى سهلا بشكل كبير مهمتهم خلال فعاليات اللقاء وسمحوا باستمرار اللعب فى اكثرمن هجمه مؤثره كما اشاروا على 5 حالات تسلل فى توقيت مناسب ابرزها للمساعد الاول فى الدقيقة 34 على مهاجم بيراميدز واكد الفار قرار احمد حسام كما كان المساعد الثانى على موعد ايضا فى اكثر من تسلل مؤثر الا انه يؤخذ علية الانتظار اكثر من اللازم رغم ان القانون يسمح بذلك كماتعاون الثنائى مع الحكم فى الاخطاء القريبة وتعاونوا بشكل رائع مع الحكم فى ادارة اللقاء طبقا للقانون .

الحكم الرابع

تحمل عبء السيطرة على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الاجهزة وادى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم فى ادارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: - 32خطأ –8 ركلة ركنية – 5 حالات تسلل- 5بطاقات صفراء- ركله جزاء- طرد. الدرجات: الحكم 8.2 - المساعد الأول –8.3– المساعد الثاني – 8.3– الحكم الرابع- 8.5 ----- ثنائي الفار- 8.5

طرد عمر السولية

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تسلل مهاجم بيراميدز











